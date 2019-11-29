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Евгений Давыдович вернулся в «Связной» в качестве президента компании

Технологический ритейлер «Связной» объявил о назначении Евгения Давыдовича президентом компании. Для Евгения это назначение — возвращение в компанию: в 2016-2017 гг Евгений занимал позицию генерального директора ГК «Связной». Также за время своей трудовой деятельности возглавлял ряд банковских организаций, в том числе «Связной Банк» и «Бинбанк».

В планах Евгения Давыдовича — продолжить развитие розничной сети и e-commerce «Связного», усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ритейлером статус эксперта в мире технологий для жизни.

«Я рад снова стать частью компании «Связной». Уверен, что вместе с новой командой и новыми вызовами на рынке мы завоюем сердца наших покупателей. За последние 20 лет я получил большой опыт управления, который позволит мне достичь высоких результатов в компании «Связной», — президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

Оксана Гуськова, ранее занимавшая пост президента компании, оставляет компанию и сфокусируется на собственных проектах. «Связной» благодарит Оксану за её большой вклад в развитие компании и профессиональную работу в жестких условиях высоко конкурентного рынка.

«За прошедшие полгода мы вместе с командой достигли высоких результатов, которые позволили увеличить операционную эффективность компании и заложить мощный фундамент для будущих побед. „Связной“ остаётся для меня не только яркой и технологичной компанией, в развитие которой мне удалось внести весомый вклад, но и уникальным опытом взаимодействия с сильной неординарной командой», — комментирует свой уход Оксана Гуськова.

Автор: Анна
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