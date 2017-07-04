Евгения Бутман и Александр Мамут открывают сеть магазинов игрушек Disney

Розничный оператор Ideas4retail Евгения Бутмана и Александра Мамута займётся развитием сети магазинов игрушек Disney в России. Первый магазин откроется осенью 2017 года, сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.

До конца 2017 года Ideas4retail планирует открыть четыре магазина «Disney Игрушки» в Москве, а также по одному в Санкт-Петербурге и Сочи. Их площадь составит от 200 до 600 квадратных метров, они будут расположены в торговых центрах.

В магазинах Disney будет продаваться продукция, посвящённая героям Disney, Marvel и «Звездных войн», которую производят российские и международные лицензиаты. Большую часть ассортимента составят игрушки и сувенирная продукция.

РБК отмечает, что Россия стала единственным рынком, на котором компания Disney решила развивать сеть не сама, а вместе с местным оператором. «На российский рынок давно не выходили такие значимые проекты», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Ideas4retail Евгения Бутмана.

Совладельцы Ideas4Retail — миллиардер Александр Мамут и его партнер Евгений Бутман. Компания по франшизе развивает в России магазины игрушек Imaginarium и Hamleys. Именно Hamleys World является якорным арендатором в Центральном детском магазине на Лубянке, а также крупнейшим в Европе магазином детских товаров, по данным Ideas4Retail; его площадь — 6750 кв. м.