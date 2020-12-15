Эвотор оценил готовность предпринимателей к новым требованиям по кассовым чекам

С 1 февраля 2021 года все предприниматели должны указывать в чеках наименования товаров и услуг. По данным ИТ-компании «Эвотор», на трети смарт-терминалов до сих пор не заведено ни одной товарной позиции. По результатам опроса компании, большинство предпринимателей, работающих на этих смарт-терминалах, до сих пор ведут учет товаров в тетради или не ведут его вообще.

Предприниматели не торопятся подготовиться к новым требованиям к содержанию чеков, вступающим в силу с 1 февраля 2021 года. По данным на 20 января 2021 года, на трети смарт-терминалов «Эвотор» не было заведено ни одной товарной позиции. За год доля таких смарт-терминалов сократилась с 45 до 32%. Часть малого бизнеса (29%) пробивает как чеки с наименованиями, так и “по свободной цене”. Более 38% предпринимателей пробивают только чеки с наименованиями ― они полностью готовы к законодательным изменениям.

Эвотор провел опрос предпринимателей, которые пробивают чеки без наименований. Половина опрошенных призналась, что до сих пор ведет учет товара в тетради. Треть (32%) не ведет учет вообще. Только 11% предпринимателей используют программное обеспечение для учета товаров. При этом ПО не синхронизировано с онлайн-кассой, поэтому информация о товаре не отражается в чеке. Около 7% опрошенных ведут товарный учет в Excel.

По данным опроса, только 30% респондентов ― это микробизнес (менее 100 товарных позиций). Треть (33%) ― это магазины с номенклатурой 100-500 позиций: продуктовые “у дома”, небольшой общепит, хозяйственные, канцелярские, строительные магазины с большим количеством штучного товара. А еще 37% ― это магазины с номенклатурой от 500 позиций: хозяйственные, канцелярские, строительные магазины, галантерея.

«Малый бизнес традиционно готовится к законодательным изменениям в последний момент. Для предпринимателей с малым ассортиментом соответствовать новым требованиям к чекам будет несложно — достаточно завести товары на кассе вручную. Но если ассортимент торговой точки включает больше 100 наименований, имеет смысл внедрять товарный учет. Это позволит эффективно анализировать и контролировать продажи, упрощает множество бизнес-процессов. Это первый шаг к автоматизации бизнеса, внедрению программ лояльности и онлайн-продаж», ― отмечает Ольга Кукушкина, коммерческий директор ИТ-компании «Эвотор».

Новые требования к чекам вводятся в рамках законодательных изменений для повышения прозрачности экономики. Данные кассовых чеков аккумулируются налоговыми органами и позволяют более эффективно оценивать состояние бизнеса в разных отраслях. Вступающие в силу с 1 февраля требования к содержанию кассового чека изложены в ст. 4.7 ФЗ-54 от 22.05.2003 и ст.7. п.17 N 290-ФЗ от 03.07.2016. За отсутствие номенклатуры в чеке (п.4 ст.14.5 КоАП) предусмотрен штраф до 3000 рублей для должностного лица и до 10 000 рублей для ИП или организации.