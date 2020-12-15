+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Эвотор оценил готовность предпринимателей к новым требованиям по кассовым чекам

С 1 февраля 2021 года все предприниматели должны указывать в чеках наименования товаров и услуг. По данным ИТ-компании «Эвотор», на трети смарт-терминалов до сих пор не заведено ни одной товарной позиции. По результатам опроса компании, большинство предпринимателей, работающих на этих смарт-терминалах, до сих пор ведут учет товаров в тетради или не ведут его вообще.

Предприниматели не торопятся подготовиться к новым требованиям к содержанию чеков, вступающим в силу с 1 февраля 2021 года. По данным на 20 января 2021 года, на трети смарт-терминалов «Эвотор» не было заведено ни одной товарной позиции. За год доля таких смарт-терминалов сократилась с 45 до 32%. Часть малого бизнеса (29%) пробивает как чеки с наименованиями, так и “по свободной цене”. Более 38% предпринимателей пробивают только чеки с наименованиями ― они полностью готовы к законодательным изменениям.  

Эвотор провел опрос предпринимателей, которые пробивают чеки без наименований. Половина опрошенных призналась, что до сих пор ведет учет товара в тетради. Треть (32%) не ведет учет вообще. Только 11% предпринимателей используют программное обеспечение для учета товаров. При этом ПО не синхронизировано с онлайн-кассой, поэтому информация о товаре не отражается в чеке. Около 7% опрошенных ведут товарный учет в Excel. 

По данным опроса, только 30% респондентов ― это микробизнес (менее 100 товарных позиций). Треть (33%)  ― это магазины с номенклатурой 100-500 позиций: продуктовые “у дома”, небольшой общепит, хозяйственные, канцелярские, строительные магазины с большим количеством штучного товара.  А еще 37% ― это магазины с номенклатурой от 500 позиций: хозяйственные, канцелярские, строительные магазины, галантерея. 

«Малый бизнес традиционно готовится к законодательным изменениям в последний момент. Для предпринимателей с малым ассортиментом соответствовать новым требованиям к чекам будет несложно — достаточно завести товары на кассе вручную. Но если ассортимент торговой точки включает больше 100 наименований, имеет смысл внедрять товарный учет. Это позволит эффективно анализировать и контролировать продажи, упрощает множество бизнес-процессов. Это первый шаг к автоматизации бизнеса, внедрению программ лояльности и онлайн-продаж», ― отмечает Ольга Кукушкина, коммерческий директор ИТ-компании «Эвотор».

Новые требования к чекам вводятся в рамках законодательных изменений для повышения прозрачности экономики. Данные кассовых чеков аккумулируются налоговыми органами и позволяют более эффективно оценивать состояние бизнеса в разных отраслях. Вступающие в силу с 1 февраля требования к содержанию кассового чека изложены в ст. 4.7 ФЗ-54 от 22.05.2003 и ст.7. п.17 N 290-ФЗ от 03.07.2016. За отсутствие номенклатуры в чеке (п.4 ст.14.5 КоАП) предусмотрен штраф до 3000 рублей для должностного лица и до 10 000 рублей для ИП или организации. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 января / Комментарии
Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей

Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей

Visa не увидела смысла в развитии в России оплаты по QR-коду, поскольку не фиксирует большого спроса со стороны потребителей, банков и бизнеса, заявил гендиректор международной платёжной системы в РФ Михаил Бернер.

далее →

15 декабря 2020 / Комментарии
«Магнит» запустил Magnit Pay

«Магнит» запустил Magnit Pay

Компания «Магнит», приступил к созданию суперприложения, которое на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера. Первым этапом стал запуск платёжного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ.

далее →

10 декабря 2020 / Комментарии
Надежда сквозь слёзы — в честном новогоднем ролике от Точки

Надежда сквозь слёзы — в честном новогоднем ролике от Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний ролик, в котором показал реальные проблемы и переживания российского бизнеса в уходящем году.

далее →

3 декабря 2020 / Комментарии
Платежный сервис IntellectMoney помогает самозанятым получать деньги от своих клиентов

Платежный сервис IntellectMoney помогает самозанятым получать деньги от своих клиентов

В 2020 г. платежный агрегатор IntellectMoney реализовал функционал приема платежей в пользу физических лиц. Обязательным условием является наличие регистрации в качестве самозанятого.

далее →

24 ноября 2020 / Комментарии
COVID-19 усилил необходимость трансформировать платежные системы банков

COVID-19 усилил необходимость трансформировать платежные системы банков

Пандемия коронавируса привела к росту рынка цифровых платежей. Чтобы оставаться конкурентноспособными, банкам необходимо модернизировать свои платежные системы. Об этом говорит исследование Accenture «Модернизация платежей: игра вдолгую», основанное на опросе 120 руководителей финансовых организаций по всему миру.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!