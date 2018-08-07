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«Эвотор» поделится данными с онлайн-касс

Исследовательская компания Nielsen и «Эвотор», производитель кассовых смарт-терминалов и облачных сервисов, объявили о начале сотрудничества в области обмена данными о продажах в канале традиционной розничной торговли.

«Эвотор» будет поставлять Nielsen агрегированные обезличенные данные с установленных в точках продаж кассовых терминалов, а Nielsen, в свою очередь, будет обрабатывать и структурировать эти данные для дальнейшего включения в ритейл-аудит. В результате индустрия FMCG и ритейлеры смогут иметь информацию о продажах товарных позиций (SKU) в более детальном виде, а также получать информацию по ранее недоступным сельским районам, отмечают в Nielsen.

«Несмотря на сокращение доли традиционной розничной торговли, на магазины этого формата, по данным Nielsen, все еще приходится 25% продаж в России, и любому производителю, претендующему на полный охват рынка, важно эффективно работать в этом канале. Благодаря сотрудничеству с „Эвотор“ мы повысим качество данных ритейл-аудита в канале традиционной торговли и в перспективе будем готовы предложить клиентам новые аналитические инструменты», ― комментирует Яна Салимова, операционный директор Nielsen Россия.

«На сегодня в России насчитывается более 350 тысяч онлайн-касс „Эвотор“, и количество пользователей наших устройств и сервисов постоянно растет. Таким образом, компания формирует обширную базу данных по малому и среднему бизнесу в сфере торговли, услуг и общепита, анализ которых ранее был практически невозможен. В рамках сотрудничества „Эвотор“ будет предоставлять компании Nielsen аналитические данные в полностью обезличенном виде, соблюдая тотальную защищенность и конфиденциальность информации по отдельным клиентам. Развитие инструментов рыночной аналитики поможет производителям эффективно планировать производство, логистику и маркетинг», ― говорит Антон Бут, руководитель направления больших данных «Эвотора».

«Эвотор» — совместное предприятие Сбербанка, Андрея Романенко и группы компаний АТОЛ, которое развивает экосистему для микро-, малого и среднего бизнеса. «Эвотор» предлагает клиентам смарт-терминалы — онлайн-кассы, отвечающие требованиям 54-ФЗ, различные сервисы для управления и развития бизнеса.

Автор: Анна
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