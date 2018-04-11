Евросеть отмечает 21 год: интересные факты за 21 год компании
Евросеть отмечает 21 год — в 1997 был открыт первый магазин в Москве. За всю историю Евросети карьеру здесь построили около 1 миллиона человек в России и странах СНГ. На сегодняшний день Евросеть является одним из самых известных брендов в России.
Занимательные факты за 21 год Евросети:
- 128,6 млн смартфонов было продано в компании
- 203 млн чехлов для телефонов купили за эти годы
- 9,3 млн кредитных договоров клиенты оформили в Евросети
- 31 селебрити снялись в рекламных роликах
- эмитировано 18,2 млн карт «Кукуруза»
- владельцам карт начислено более 43 101 521 378 бонусов
- 4,2 млрд рублей инвестировано в обучение сотрудников
- 1,03 млрд платежей совершили клиенты за всю историю
- 450 348 человек купили билеты в путешествия
- 302 654 билета продано в кино, театры, на фестивали и т.д.
- 33 195 женщин побывали в декрете
- у действующих сотрудников 22 324 ребенка
На протяжении более двух десятилетий Евросеть развивалась и трансформировалась из салона сотовой связи в крупнейшую мультикассу России. Сейчас в магазинах Евросети клиенты могут произвести оплату в пользу 2000 поставщиков услуг и 700 банков.