Евросеть отмечает 21 год: интересные факты за 21 год компании

Евросеть отмечает 21 год — в 1997 был открыт первый магазин в Москве. За всю историю Евросети карьеру здесь построили около 1 миллиона человек в России и странах СНГ. На сегодняшний день Евросеть является одним из самых известных брендов в России.

Занимательные факты за 21 год Евросети:

128,6 млн смартфонов было продано в компании

203 млн чехлов для телефонов купили за эти годы

9,3 млн кредитных договоров клиенты оформили в Евросети

31 селебрити снялись в рекламных роликах

эмитировано 18,2 млн карт «Кукуруза»

владельцам карт начислено более 43 101 521 378 бонусов

4,2 млрд рублей инвестировано в обучение сотрудников

1,03 млрд платежей совершили клиенты за всю историю

450 348 человек купили билеты в путешествия

302 654 билета продано в кино, театры, на фестивали и т.д.

33 195 женщин побывали в декрете

у действующих сотрудников 22 324 ребенка

На протяжении более двух десятилетий Евросеть развивалась и трансформировалась из салона сотовой связи в крупнейшую мультикассу России. Сейчас в магазинах Евросети клиенты могут произвести оплату в пользу 2000 поставщиков услуг и 700 банков.