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Евросеть отмечает 21 год: интересные факты за 21 год компании

Евросеть отмечает 21 год — в 1997 был открыт первый магазин в Москве. За всю историю Евросети карьеру здесь построили около 1 миллиона человек в России и странах СНГ. На сегодняшний день Евросеть является одним из самых известных брендов в России.

Занимательные факты за 21 год Евросети:

  • 128,6 млн смартфонов было продано в компании
  • 203 млн чехлов для телефонов купили за эти годы
  • 9,3 млн кредитных договоров клиенты оформили в Евросети
  • 31 селебрити снялись в рекламных роликах
  • эмитировано 18,2 млн карт «Кукуруза»
  • владельцам карт начислено более 43 101 521 378 бонусов
  • 4,2 млрд рублей инвестировано в обучение сотрудников
  • 1,03 млрд платежей совершили клиенты за всю историю
  • 450 348 человек купили билеты в путешествия
  • 302 654 билета продано в кино, театры, на фестивали и т.д.
  • 33 195 женщин побывали в декрете
  • у действующих сотрудников 22 324 ребенка

На протяжении более двух десятилетий Евросеть развивалась и трансформировалась из салона сотовой связи в крупнейшую мультикассу России. Сейчас в магазинах Евросети клиенты могут произвести оплату в пользу 2000 поставщиков услуг и 700 банков.

Автор: Анна
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