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Евросеть сообщает о росте продаж гаджетов для «умного дома» на 84%

Технологичный ритейлер Связной | Евросеть отмечает рост продаж техники для «умного дома» на 84% в денежном выражении по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, в штучном выражении рост составил 16%.

Среди главных причин популярности — проникновение технологий в сферы бытовой жизни человека, стремление жильцов к ресурсоэффективности, экономии, а также комфорту и безопасности. Средний чек на гаджеты этого сегмента также заметно вырос по итогам 2018 года и составил 3200 рублей, что выше показателя 2017 года на 60%.

Сегодня человек уже буквально не может представить свою жизнь без гаджетов. Активные пользователи мобильных устройств работают на смартфоне, разговаривают по беспроводным наушникам, измеряют свою физическую активность с помощью фитнес-трекера, а для серфинга в интернете используют голосового помощника. И дом также становится местом, где технологии и гаджеты помогают автоматизировать бытовые задачи и процессы. В 2018 году в Связном и Евросети наибольшей популярностью пользовались IP- и Wi-Fi-камеры — их продажи увеличились в 30 раз; продажи умных розеток взлетели на 183%, а умных напольных весов — на 70%.

«В Связном в новых магазинах формата Flex в разделе «Дом» представлен большой выбор гаджетов для «умного дома». Лично я, например, уже давно пользуюсь датчиками открытия/закрытия дверей. Это очень удобно. Особенно, когда ты находишься в продолжительной поездке. Умный датчик синхронизируется с мобильным приложением в моём смартфоне и в случае обнаружения движения в квартире сразу присылает оповещение», — отмечает вице-президент по продажам в объединённой компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

В интернет-магазине представлено порядка 400 наименований гаджетов для умного дома, при этом цены на эту технику стартуют от 490 рублей, например, датчик закрытия/открытия дверей от Redmond. А самый дорогой «умный гаджет» — сетевая IP-камера Hikvision — обойдётся клиентам Связного | Евросети в 110 880 рублей.

На сайте ритейлера можно ознакомиться с полным ассортиментом техники «умный дом», с характеристиками гаджетов, сравнить модели между собой. Для заказа можно воспользоваться онлайн-формой, оплатить прямо на сайте со скидкой или наличными/картой при доставке товара курьером.

Автор: Анна
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