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«Евросеть» запустила собственную схему trade-in для смартфонов

«Евросеть» предложила покупателям собственную схему обмена старых смартфонов на новые. Её условия отличаются от традиционных программ trade-in.

Вместо традиционной программы trade-in, которая предусматривает обмен практически любого старого смартфона на скидку на новый, «Евросеть» предложила российским покупателям альтернативную схему. Компания запустила новую услугу, покупка которой при приобретении смартфона в будущем позволит обменять его на новый с огромной скидкой.

Новая услуга «Евросети» оценивается в 20% от стоимости смартфона. Приобретая ее, покупатель получает возможность сдать устройство в течение первых шести месяцев и вернуть 70% от его первоначальной цены. Возвращенные деньги можно будет потратить на новый смартфон.

При этом существует важный момент. Пользователи новой услуги смогут возвращать даже сломанные смартфоны. Таким образом, предложение «Евросети» включает в себя и страховку купленного аппарата.

В «Евросети» подчеркнули, что обменивать смартфон именно в течение полугода необязательно. Если покупатель решит обменять старый смартфон на новый в период от полугода до года, то скидка на покупку нового устройства составит уже не 70, а 50% от стоимости старой модели.

Оригинальная услуга «Евросети» распространяется на абсолютно все смартфоны, которые были приобретены в салонах магазина в Москве и Московской области, а также в Западно-Сибирском и Северо-западном филиалах. В будущем сервис должен будет заработать по всей России. Также в компании уточнили, что для сдачи смартфона с целью получения скидки на новый покупателям не придется лично обращаться в магазины. Устройства могут забирать курьеры, а сертификат на скидку после будет отправляться по SMS и электронной почте.

Автор: Анна
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