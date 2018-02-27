«Евросеть» ждёт ребрендинг на 3 млрд рублей

«Вымпелком» (российская дочка Veon) потратит около 3 млрд рублей на интеграцию и ребрендинг салонов «Евросети», следует из отчёта его материнского холдинга Veon.

В 2018 году «ВымпелКом» ждёт продолжение негативного влияния на EBITDA из-за интеграции салонов «Евросети» в свою монобрендовую сеть «Билайн». Кроме того, компания ожидает отрицательное воздействие на прибыльность EBITDA от изменения структуры выручки в связи с ребрендингом салонов «Евросети».

По итогам четвертого квартала EBITDA «ВымпелКома» снизилась на 4,9%, до 25,1 млрд рублей, в том числе и за счет 266 млн рублей, потраченных на ребрендинг и интеграцию почти 200 магазинов «Евросети», пояснили в компании.

Когда в 2019 ребрендинг закончится и интеграции завершится, Veon ждет позитивное воздействие на общую выручку «ВымпелКома» и EBITDA — за счет роста продаж оборудования и улучшений в процессе реализации контрактов.

Напомним, с 2012 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону». В 2017 г. стороны договорились о разделе компании. Непосредственно сама «Евросеть» должна остаться за «Мегафоном», при этом половина из принадлежащих компании 4,2 тыс. салонов связи отойдет «Вымпелкому».

Сделка позволит «Вымпелкому» удвоить свою розничную сеть. При этом салоны связи «Евросети» с переходом в «Вымпелкомом» перейдут на работы под брендом «Билайн».