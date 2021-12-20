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Ежемесячная аудитория AliExpress Россия достигла 35 миллионов человек

Ежемесячная активная аудитория маркетплейса AliExpress Россия достигла 35 миллионов уникальных пользователей. Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Порядка 82% аудитории пользуются маркетплейсом с мобильных устройств — в приложении или мобильной версии сайта. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 28.7 млн человек.

Портрет аудитории AliExpress Россия

Среди пользователей маркетплейса 52% мужчин и 48% женщин. Самая активная аудитория — от 25 до 34 лет. В среднем пользователи проводят в приложении по 13 минут в день, а любимый день для покупок — четверг. Интересно, что заказы делают равномерно в течение всего дня, при этом самая большая доля покупок приходится на 10 утра.

За ноябрь пользователи сделали больше 110 миллионов уникальных поисковых запросов. В топ-10 вошли:

  • xiaomi
  • чехол на iphone 11
  • платье женское
  • apple
  • серьги
  • сумка женская
  • светодиодная лента
  • poco x3 pro
  • телевизоры
  • смартфоны

Также ноябрь стал рекордным для live-стримов, за месяц локальные блогеры и продавцы провели 1561 трансляцию в приложении.

«AliExpress Россия подтверждает свое лидерство по аудитории как с точки зрения ежемесячной, так и с точки зрения ежедневной аудитории. При этом заметим, что существуют различные методологии подсчёта трафика и пользователей. Для нас важно быть максимально прозрачными и открытыми, поэтому для определения активной аудитории мы измеряем только уникальных пользователей, учитывая все действия человека за месяц как одного пользователя.

Для сравнения с другими игроками рынка мы ориентируемся на данные Mediascope, так как они используют единую методологию для всех», — комментирует Анна Мельнова, директор по маркетингу AliExpress Россия

В 2021 году AliExpress Россия запустила собственное локальное приложение, которое полностью разработано российской командой. По данным App Annie, российское приложение AliExpress заняло первое место по росту скачиваний в 2021 году среди всех приложений в России. В этом году компания также запустила новую программу лояльности в локальном приложении, что позволило существенно увеличить средний чек покупок в приложении и активность пользователей.

Автор: Анна
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