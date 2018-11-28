Facebook будет взимать НДС при покупке рекламы

Российские рекламодатели Facebook со следующего года будут обязаны выплачивать НДС в размере 20% с покупки рекламы. О соответствующих изменениях сообщается в заявлении Facebook.

Изменения коснутся всех компаний и физлиц, в чьих аккаунтах Россия указана как страна происхождения. Налог придется выплачивать вне зависимости от целей рекламы: личных или коммерческих.

«Предположим, недавно с вас списали $100, потому что вы достигли порога биллинга в $100. Промежуточный итог для списания составит $100 за рекламу, а затем сверх этого будет начислен НДС в размере 20%, поэтому всего вы заплатите $120», — поясняется в сообщении соцсети.

НДС и налог на товары и услуги платят и рекламодатели Facebook из других стран, например Ирландии и Индии. Все зависит от местного налогового законодательства.

С 2017 г. в России действует «налог на Google». Он обязывает иностранные ИТ-компании платить НДС с продаж в РФ цифрового контента, ПО и других услуг. Под действие закона попала 131 компания, включая Apple, Google, Amazon и Alibaba.