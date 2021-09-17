Facebook представил новые продукты для бизнес-коммуникации

Facebook представил новые продукты и инструменты, которые помогут компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами и упростить свои повседневные задачи.

Согласно Facebook, предпочтения людей в коммуникации с бизнесом меняются. 175 млн человек по всему миру ежедневно переписываются с бизнес-аккаунтами в WhatsApp.

Новые инструменты созданы для улучшения всего клиентского пути — от более качественных лидов до повышения продаж и удовлетворенности клиентов при меньших затратах.

Новые способы для общения с клиентами в семействе приложений Facebook

Начните общение с клиентом с помощью рекламы, ведущей сразу в мессенджер. Компании уже могут покупать рекламу, призывающую людей начать с ними переписку в Messenger, Instagram Direct или WhatsApp. Теперь компании могут выбрать все мессенджеры, где у них есть аккаунт, и Facebook по умолчанию выберет для рекламы тот мессенджер, где разговор наиболее вероятен.

Начните переписку в WhatsApp из профиля Instagram. Для многих малых компаний Instagram — это виртуальная витрина, где клиенты знакомятся с брендом, а WhatsApp — инструмент для общения с клиентами, ответов на их вопросы и продаж. Теперь компании могут добавить кнопку, которая ведет в WhatsApp, в свой профиль Instagram. Кроме того, скоро появится возможность создавать рекламу, которая будет вести в WhatsApp прямо из приложения Instagram, чтобы люди могли начать чат одним касанием. Эти обновления помогут малому бизнесу найти новых клиентов и решать повседневные задачи.

Генерация лидов и привлечение клиентов

Запрос прайса в Messenger. В настоящее время тестируется с участием избранных рекламодателей. Этот продукт позволяет компаниям выбрать 4–5 вопросов, которые нужно задать клиентам перед началом разговора. Затем клиенты могут легко и быстро запросить прайс у компании на Facebook, заполнив короткую анкету в Messenger.

Генерация лидов на Instagram. В ближайшие месяцы Facebook начнет тестировать платные и органические инструменты, которые помогут малому бизнесу находить и квалифицировать лиды непосредственно в приложении Instagram. Рекламодатели смогут более персонализировано использовать рекламу для генерации лидов и взаимодействия с клиентами, снижая при этом свои затраты.

Более эффективное управление коммуникацией

Обновления в Facebook Business Suit. Facebook протестирует возможность управлять email-перепиской и рассылать ремаркетинговые письма через Business Suit. В сервисе также появится новая функция File Manager, которая позволит компания легко создавать и публиковать контент в Business Suit. Наконец, Facebook также предоставит компаниям возможность тестировать публикации для определения самых эффективных вариантов.

Больше контроля с Рабочими аккаунтами (Work Accounts)

Как правило, предприниматели хотят четко разграничивать личную жизнь и работу. Для этого Facebook тестирует Рабочие аккаунты (Work Accounts), которые дадут возможность работать с Business Manager без личного аккаунта. Компании смогут управлять этими аккаунтами от имени своих сотрудников и будут иметь доступ к корпоративным функциям, таким как интеграция системы единого входа, что даст им больше контроля над безопасностью аккаунтов сотрудников.

Facebook будет тестировать рабочие аккаунты до конца года на небольшой группе компаний. В 2022 году Facebook планирует сделать их доступными во всем мире.