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Facebook расширяет платформу Marketplace

Социальная сеть Facebook расширяет платформу Marketplace для публикации частных объявлений на сайте. Об этом сообщается в блоге компании. Раздел стал доступен пользователям в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Ранее Marketplace, помимо США, была доступна в Австралии, Канаде, Чили, Мексике, Новой Зеландии и Великобритании. Создали сервиса указывают, что главным преимуществом платформы является то, что она позволяет легко просматривать потенциальных продавцов и выбрать подходящего.

Платформа Marketplace позволяет продавать и покупать вещи у других пользователей, живущих неподалеку. Она начала свою работу в ноябре 2016 г. По собственным данным компании, в мае этого года было опубликовано более 18 млн объявлений на сервисе.

Автор: Анна
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