Facebook тестирует таргетинг на посетителей офлайн-магазинов

Facebook тестирует новый вариант таргетинга, который позволит компаниям нацеливать рекламу на тех людей, которые ранее посетили их офлайн-магазины. Предполагается, что нововведение поможет ритейлерам повысить свои продажи в предшкольном периоде и предстоящем праздничном сезоне.

Объявления ретаргетинга могут показываться в Facebook, Instagram и Audience Network:

На запрос Marketing Land о комментарии пресс-секретарь Facebook предоставил традиционный ответ:

«Мы всегда исследуем новые способы помочь маркетологам получить офлайн-ценность от их рекламных объявлений, но нам нечего объявить на данный момент».

Опция «offline-to-online» ретаргетинга появилась в Custom Audiencies.

Например, супермаркет может создать пользовательскую аудиторию из людей, которые посетили магазин в течение последнего месяца. Затем можно будет сделать список ещё более адресным, применив такие фильтры, как «родители с детьми раннего школьного возраста», чтобы предложить эксклюзивную скидку этой категории пользователей.