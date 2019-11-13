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Facebook запустил собственную платёжную систему

Компания Facebook сообщила о запуске собственной системы электронных платежей. Через Facebook Pay можно расплачиваться в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Она позволит людям совершать платежи в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp удобным, безопасным и надежным способом, уточнили в компании. С ее помощью можно делать покупки в этих приложениях, приобретать билеты на мероприятия, организовать сбор средств и переводить деньги друзьям.

Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы ее не приходилось вводить каждый раз заново. К Facebook Pay можно будет привязывать большинство кредитных и дебетовых карт, а также аккаунт в PayPal. Данные клиента будут защищены с помощью шифрования и биометрии.

С этой недели сервис станет доступен для пользователей соцсети в США. Со временем его географию расширят и на другие страны.

Автор: Анна
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