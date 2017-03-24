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Facebook запустила новый рекламный формат для продвижения товаров

Facebook запустила новый рекламный формат Collection, который поможет ритейлерам продвигать свои товары среди пользователей соцсети. Об этом говорится в сообщении компании. 

Collection позволяет публиковать объявления в лентах пользователей в виде изображения или видео, при нажатии на которое открывается промостраница четырёх продуктов бренда. Рекламодатели могут выбрать товары для объявлений самостоятельно, либо доверить это системе Facebook, которая отбирает наиболее популярные предложения на сайте продавца. 

Если пользователь нажмёт на промоизображение, он будет перенаправлен на каталог внутри Facebook, где сможет просмотреть до 50 различных товаров бренда. Выбрав заинтересовавшее его предложение, пользователь попадёт на сайт продавца для оформления покупки. 

Первыми новый инструмент протестировали такие бренды, как Adidas, Tommy Hilfiger и Michael Kors, говорится в сообщении Facebook. В Adidas утверждают, что использование нового сервиса позволило уменьшить цену за конверсию (Cost Per Conversion) в 1,8 раза. «В новом формате объявлений есть всё, что нам нужно, чтобы предоставить новый продукт и стимулировать продажи», — заявила специалист по маркетингу Adidas Ребекка Уоттс (Rebecca Watts). 

Facebook также тестирует для рекламных инструментов Canvas и Collection новый показатель — исходящие клики. Он позволит рекламодателям получить статистику по переходам на их сайты, в том числе по количеству числу кликов на промостранице. До этого они могли отслеживать только количество кликов на объявление в ленте новостей. 

Автор: Анна
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