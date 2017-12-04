Facebook запустила в России сервис Marketplace

Социальная сеть Facebook начала тестировать в России свой сервис Marketplace. Доступ к нему уже предоставлен небольшому количеству российских пользователей. В Marketplace юзеры смогут размещать информацию о товарах или связываться с продавцами с целью покупки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в интернет-отрасли.

Товары, выставленные на продажу, будут сгруппированы по категориям — например, дом и сад, развлечения, одежда и аксессуары, электроника и др. Пользователь сможет указать, объявления из какого города он хочет видеть. При желании можно будет отдать вещи бесплатно.

Заплатить за приобретенный товар в режиме онлайн пользователи не смогут.«Безопасных сделок» — когда площадка гарантирует, что купленный товар будет доставлен, — в Marketplace также нет. Пользователям придется договариваться между собой о способе передачи товара и его оплаты. При этом для удобства коммуникации покупатель и продавец смогут обмениваться сообщениями через специальный сервис.

Facebook запустил Marketplace в конце 2016 года в США и еще нескольких странах. В августе текущего года сервис стал доступен в 17 странах Европы.