Факты о российском рынке дронов

Компания «М.Видео» оценила российский рынок дронов за девять месяцев 2017 года и представила несколько интересных фактов.

По оценке «М.Видео» в январе-сентябре 2017 года россияне купили около 57 тысяч управляемых летательных аппаратов на 850 млн рублей.

Продажи в сравнении с аналогичным периодом пошлого года выросли на 84% в натуральном выражении и на 65% в деньгах. Средняя цена дрона снизилась на 6% до 14 800 рублей. Наиболее активно растущие бренды — Pilotage, DJI, Hubsan

«Мы ожидаем, что по итогам 2017 года российский рынок дронов превысит один млрд рублей. „М.Видео“ продает каждый четвёртый дрон, наши продажи в полтора раза опережают динамику рынка. В перспективе рынок будет расширяться, в том числе, за счёт моделей с новым функционалом, например, интеграции дронов и очков виртуальной реальности», — отметил руководитель департамента «Развлечения и Фото/Видео» «М.Видео» Олег Резников.

На дроны до 7 тыс. рублей приходится 77% продаж в натуральном выражении, от 7 до 14 тыс. рублей — 7%, 14 — 28 тыс. рублей — 2%, ещё 14% рынка занимают дроны дороже 30 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом растёт сегмент дорогих устройств и сегмент до 7 тыс. рублей.

«В целом, покупателей дронов можно разделить на две основные категории — тех, кто покупает недорогую легкую модель, не требующую регистрации, в качестве развлечения, и тех, кто приобретает качественные дорогие модели с разрешением 4К, функцией следования для профессиональной видеосъемки. В первой категории стремительно набирают популярность Pilotage и Hubsan, продажи которых за 9 мес 2017 к прошлому году выросли в 3-5 раз. Во второй категории однозначным лидером остаётся DJI», — комментирует Олег Резников.

Лидерами на рынке, как и в прошлом году, остаются Syma, Pilotage, DJI — в штучных продажах на эти три бренда приходится 70% покупок, и 86% рынка в денежном выражении.

С точки зрения функционала 46% россиян, купивших дроны, предпочли аппарат, снимающий с разрешением HD (рост вдвое по сравнению с прошлым годом), 9% купили дроны с поддержкой 4К (рост также вдвое), и еще ок 8% — Full HD (на уровне прошлого года)