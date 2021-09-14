Сеть магазинов одежды Familia запустила новый формат магазинов товаров для дома Familia Home, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ретейлера. В Москве открылась первая точка, площадь которой составляет более 300 кв.м. Там можно приобрести мебель, декор, светильники и другие товары.

Ассортимент магазина насчитывает более 22 тыс. наименований. Также в Familia Home с большими скидками можно купить некоторые категории товаров, например, обои или скатерти на отрез.

Открытие магазина такого формата вызвано потребностями аудитории, говорится в сообщении компании: «Данный шаг отвечает потребностям клиентов в формате off-price, так как их образ жизни и привычки претерпели значимые изменения под влиянием пандемии, и соответствует стратегическим приоритетам развития компании в целом».

Сеть Familia появилась в России в 2000 году как сеть универмагов распродаж, работающих в формате off-price — магазин с большим и разнообразным ассортиментом, продающий товары по ценам, существенно сниженным по сравнению с другими ретейлерами.

В России на данный момент работает 367 магазинов. Оборот компании в 2020 году составил 30,6 млрд рублей.