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Farfetch представила магазин будущего

Торговая онлайн-платформа Farfetch анонсировала выход beta-версии инновационного проекта Store of The Future (SoF). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По словам представителей компании, этот проект нацелен на объединение онлайн- и оффлайн-миров, «предлагая клиентам бутиков беспрецедентный уровень персонального обслуживания, а консультантам — новые возможности для понимания потребностей клиентов».

Проект направлен на персонализацию каждого запроса и расширение возможностей и инструментария сотрудников магазинов. 

Store of thе Future - это операционная система, которая будет собирать, обрабатывать и хранить все данные покупателей. Воспользоваться ею впоследствии сможет любой магазин, который захочет ее приобрести. Уже в этом году технологии Store of The Future будут запущены в лондонском бутике Browns и во флагманском бутике Thom Browne в Нью-Йорке. Схема работы достаточно проста: на входе клиент регистрируется с помощью универсального логина. Далее продавцы получают полную информацию о вишлисте и недавних покупках. После чего в работу вступают и остальные сервисы - цифровое зеркало, доставка необходимого размера и фасона в бутик, мобильный платеж. 

"Следующая ступень эволюции фэшн-индустрии - это создание магазина нового типа, в котором технологии работают на клиента, изучение его опыта и удовлетворение его потребностей. Мы впервые говорим о смещении акцента с товара на непосредственно покупателя. Farfetch находится на стыке ретейла класса люкс и диджитал-технологий, а это - идеальная позиция для понимания задач индустрии и поиска оптимального решения" - рассказал во время презентации Жозе Невеш. 

Также Farfetch запускает проект Store To Doors in 90 Minutes ("Из магазина домой за 90 минут") — базируется на партнерстве с Gucci и обещает максимально быструю скорость доставки. К слову, Farfetch и без того немало преуспел в этой области: экспресс-доставка доступна почти в двух сотнях стран, а в девяти городах покупку можно получить в день заказа. Наконец, третья инициатива, "Индивидуальный заказ", позволяет персонифицировать лоферы и мюли Nicholas Kirkwood, самостоятельно выбрав на сайте цвет и тип кожи. Воспользоваться этой услугой можно уже сейчас.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

Автор: Анна
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