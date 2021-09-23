ФАС направила предупреждение «Пятёрочке» и «Магниту» снизить цены в Подмосковье

21 июля на совещании с членами правительства президент Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе необходимо активнее мониторить цены на продукты в торговых сетях и подключать к работе руководителей регионов и Минпромторг. Такое решение было принято после жалоб на подорожание сезонных овощей и фруктов.

В середине августа ФАС объявила о проверках в компаниях Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), «Лента» и «Тандер» (бренд «Магнит»). 23 сентября ведомство сообщило, что ритейлеры в Подмосковье повысили цены на продукты, пользуясь своим доминирующим положением в регионе.

«Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей „Магнит“ и „Пятерочка“ розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья. Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали.», — сообщили в ФАС.

Компании должны снизить цены в течение 10 дней. В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.