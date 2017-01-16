ФАС не беспокоит сделка по покупке сети «М.Видео»

Сделка по покупке группой «Сафмар» сети «М.Видео» не вызывает беспокойства у Федеральной антимонопольный службы (ФАС), заявил журналистам на Гайдаровском форуме глава ведомства Игорь Артемьев.

«Этот рынок вообще высококонкурентный, для профилактики мы рынок подсчитаем, и если действительно доля окажется 50% и больше — мы дадим такие же предписания, как в случае с Роснефтью, по продаже магазинов», — заявил он.

В декабре основные владельцы «М.Видео» Александр Тынкован, Михаил Тынкован и Павел Бреев договорились о продаже своих долей группе «Сафмар», представляющей интересы членов семьи Гуцериевых-Шишхановых. Предполагается, что «Сафмар» приобретет 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей А.Тынковану и его партнерам, которая владеет 57,7% акций ПАО «М.Видео». Цена составит $ 7 за акцию.

Обязательным условием закрытия сделки является добровольное предложение, которое покупатель сделает миноритарным акционерам, о приобретении у них акций «М.Видео» по той же цене, что и у А.Тынкована с партнерами. «Сафмар» заинтересован в консолидации 100% акций. Таким образом, стоимость ритейлера в рамках сделки была оценена в $ 1,3 млрд.

Группа «Сафмар» уже владеет конкурентами «М.Видео» — ритейлерами «Эльдорадо» и «Техносила».

ФАС получила ходатайство о приобретении «М.Видео» 14 декабря, а в конце месяца решила продлить срок его рассмотрения. Замглавы ФАС Андрей Цыганов ранее говорил, что рыночная доля «Сафмара» после покупке «М.Видео», по предварительной оценке, не превысит 35% на федеральном уровне.

«По тем данным, которыми я располагаю, 30-35% рынка России в целом», — сказал он. При этом ФАС может выдать покупателю предписания о продаже части магазинов на локальных рынках.