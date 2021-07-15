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ФАС не позволила Магниту выкупить все магазины «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба запретила «Магниту» купить около 150 магазинов «Дикси». Они останутся во владении Mercury Retail Group. Информацию о решении ФАС подтвердил для «Коммерсанта» источник, участвующий в сделке. Источник подчеркнул, что отказ не повлияет на значимость сделки для «Магнита», так как перечисленные регионы не являются ключевыми для ретейлера.

Источник газеты уточняет, что в сделку не войдут магазины в некоторых муниципалитетах Мурманской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Карелии. По его словам, cитуация не снижает важности сделки для «Магнита — эти регионы не являются для ритейлера ключевыми. Стоимость сделки будет скорректирована.

Указанные точки останутся в собственности у владеющей «Дикси» Mercury Retail Group Ltd Игоря Кесаева, Сергея Кацыева и Сергея Студенникова.

При этом эксперты полагают, что Mercury Retail Group все равно продаст эти 150 магазинов другому покупателю, а бизнесмен с партнерами сосредоточится на развитии других своих сетей — «Красное & белое» и «Бристоль».

С учетом новых условий будет скорректирована стоимость сделки. Точки уже сменили название и отошли входящей в группу Mercury Retail Group сети дискаунтеров «Дешево».

Ранее стало известно, что «Магнит» объявил о покупке основанной в Петербурге продуктовой сети «Дикси» за 92 млрд рублей.

Автор: Анна
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