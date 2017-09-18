ФАС обсудит с участниками рынка введение НДС для иностранных интернет-магазинов

2 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на заседании рабочей группы рассмотрит введение НДС в отношении AliExpress, Amazon, eBay и других.

Введение НДС для зарубежных интернет-ритейлеров AliExpress, Amazon, eBay и других обсудит с участниками рынка и заинтересованными ведомствами Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 2 октября. В заседании рабочей группы примут участие представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС).

За введение НДС для иностранных площадок онлайн-торговли ратует не первый год Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая и направила соответствующее предложение ФАС и другим ведомствам.

В России уже действует так называемый «налог на Google» — зарубежные интернет-продавцы ПО и цифрового контента обязаны вставать на учет в ФНС и платить НДС 18%. Для иностранных торговых площадок АКИТ предлагает ввести упрощенный расчет НДС в размере 15,25% от конечной цены проданного товара. Как отметил глава АКИТ Алексей Федоров, в отношении неплательщиков предполагается применять блокировку сайта Роскомнадзором по обращению ФНС. По его словам, правительство РФ также поддерживает инициативу по выравниванию условий на рынке онлайн-торговли для отечественных и иностранных игроков. Так, компании, входящие в АКИТ, освобождены от уплаты таможенных пошлин и выплаты НДС (при весе товара менее 31 кг и стоимости менее 1 тыс. евро).

Ожидается, что во время заседания на обсуждение рабочей группой будет вынесен вопрос о том, какое ведомство будет контролировать взимание налога — ФНС или ФТС.