+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

ФАС обсудит с участниками рынка введение НДС для иностранных интернет-магазинов

2 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на заседании рабочей группы рассмотрит введение НДС в отношении AliExpress, Amazon, eBay и других.

Введение НДС для зарубежных интернет-ритейлеров AliExpress, Amazon, eBay и других обсудит с участниками рынка и заинтересованными ведомствами Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 2 октября. В заседании рабочей группы примут участие представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС).

За введение НДС для иностранных площадок онлайн-торговли ратует не первый год Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая и направила соответствующее предложение ФАС и другим ведомствам.

В России уже действует так называемый «налог на Google» — зарубежные интернет-продавцы ПО и цифрового контента обязаны вставать на учет в ФНС и платить НДС 18%. Для иностранных торговых площадок АКИТ предлагает ввести упрощенный расчет НДС в размере 15,25% от конечной цены проданного товара. Как отметил глава АКИТ Алексей Федоров, в отношении неплательщиков предполагается применять блокировку сайта Роскомнадзором по обращению ФНС. По его словам, правительство РФ также поддерживает инициативу по выравниванию условий на рынке онлайн-торговли для отечественных и иностранных игроков. Так, компании, входящие в АКИТ, освобождены от уплаты таможенных пошлин и выплаты НДС (при весе товара менее 31 кг и стоимости менее 1 тыс. евро).

Ожидается, что во время заседания на обсуждение рабочей группой будет вынесен вопрос о том, какое ведомство будет контролировать взимание налога — ФНС или ФТС.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

15 сентября / Комментарии
АКИТ предлагает блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС

АКИТ предлагает блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации». Организация считает нужным блокировать сайты иностранных онлайн-магазинов, которые не будут платить НДС на сделки с россиянами по аналогии с «налогом на Google».

далее →

12 сентября / Комментарии
Онлайн-магазины с ценными бумагами попадут под регулирование

Онлайн-магазины с ценными бумагами попадут под регулирование

Центробанк расширит понятие дилерской деятельности и включит в неё онлайн-магазины с ценными бумагами и площадки для торговли опционами. ЦБ планирует допускать к продаже производных инструментов — опционов, форвардов, свопов со всеми видами базовых активов и других ценных бумаг — только лицензированные площадки.

далее →

8 сентября / Комментарии
Роспотребнадзор против интернет-торговли алкоголем

Роспотребнадзор против интернет-торговли алкоголем

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что расширение спектра спиртного, разрешенного к продаже через интернет, сведет на нет все усилия и успехи по борьбе с алкоголизмом в России.

далее →

7 сентября / Комментарии
Ценовые алгоритмы продавцов и поставщиков заинтересовали ФАС

Ценовые алгоритмы продавцов и поставщиков заинтересовали ФАС

Федеральная антимонопольная служба в середине августа 2017 года обсудила с производителями и продавцами электроники работу программ для мониторинга и сравнения цен в интернет-магазинах. Чиновники считают, что роботы могут незаконно координировать экономическую деятельность компаний.

далее →

5 сентября / Комментарии
Интернет-покупателей возьмут под защиту

Интернет-покупателей возьмут под защиту

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Медведев напомнил, что закон о Защите прав потребителей был принят еще в 90-е. За это время в него было внесено более 230 поправок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!