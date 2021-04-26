ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило сервис Delivery Club и компанию Medium Quality (выпускает такие проекты, как «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие) в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС проверила ролик компании после поступления жалобы. В заявлении сообщалось, что сервис доставки еды использовал фразу «Delivery club ДОСТАВКА ЕДЫ № 1 В РОССИИ» во время рекламы в одном из выпусков YouTube-шоу «Что было дальше».

Регулятор обнаружил в оспариваемом ролике некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов. Также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний, следует из сообщения.

В пресс-службе Delivery Club сообщили AdIndex, что нарушение стало следствием технической ошибки — на этапе монтажа в ролик не включили юридическую информацию. «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — добавили в компании.

Комиссия ведомства пришла к выводу, что нарушение допущено по вине рекламодателя Delivery Club и рекламопроизводителя Medium Quality (ООО «Медиум Кволити Продакшн»). Решение регулятора вынесено в отношении обеих компаний. ФАС предписала прекратить распространение рекламного ролика.