+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

ФАС обвинило сервис Delivery Club в нарушении закона о рекламе

Московское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России обвинило сервис Delivery Club и компанию Medium Quality (выпускает такие проекты, как «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие) в нарушении закона «О рекламе». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС проверила ролик компании после поступления жалобы. В заявлении сообщалось, что сервис доставки еды использовал фразу «Delivery club ДОСТАВКА ЕДЫ № 1 В РОССИИ» во время рекламы в одном из выпусков YouTube-шоу «Что было дальше».

Регулятор обнаружил в оспариваемом ролике некорректные сравнения рекламируемого товара с продукцией конкурентов. Также в ролике содержатся не соответствующие действительности сведения о преимуществах предложения сервиса перед аналогами других компаний, следует из сообщения.

В пресс-службе Delivery Club сообщили AdIndex, что нарушение стало следствием технической ошибки — на этапе монтажа в ролик не включили юридическую информацию. «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее. Авторам канала в любом случае спасибо за интеграцию, получилось здорово, выпуск набрал больше 25 миллионов просмотров», — добавили в компании.

Комиссия ведомства пришла к выводу, что нарушение допущено по вине рекламодателя Delivery Club и рекламопроизводителя Medium Quality (ООО «Медиум Кволити Продакшн»). Решение регулятора вынесено в отношении обеих компаний. ФАС предписала прекратить распространение рекламного ролика.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграме - https://t.me/ecomfeed 

Вечером публикуем ecommerce-дайджест материалов за день. 

В течении дня (редко) ссылки или полезную информацию со сторонних сайтов. 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

19 апреля / Комментарии
Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru. Причина применения жестких ограничений — осуществление сервисом онлайн-продаж рецептурных препаратов. По законодательству РФ в настоящее время это делать запрещено.

далее →

14 апреля / Комментарии
Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Дискриминационные условия не устранены. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Яндекса». Компания не исполнила ранее выданное предупреждение ФАС и «продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска».

далее →

2 апреля / Комментарии
Правительство одобрило механизм «единого налогового платежа» для ИП и юридических лиц

Правительство одобрило механизм «единого налогового платежа» для ИП и юридических лиц

Правительство одобрило введение в России единого налогового платежа, когда налоги, некоторые сборы и страховые взносы оплачиваются одной операцией, для бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

далее →

19 марта / Комментарии
Михаил Мишустин заявил о создании cервиса для решения споров по онлайн-покупкам

Михаил Мишустин заявил о создании cервиса для решения споров по онлайн-покупкам

Правительство России разработало поправки в законодательство, благодаря которым россияне смогут разрешить споры по онлайн-покупкам через специальный сервис на сайте госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

далее →

9 марта / Комментарии
Депутаты одобрили во втором чтении штрафы за продажу электроники без отечественного ПО

Депутаты одобрили во втором чтении штрафы за продажу электроники без отечественного ПО

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми предлагается штрафовать за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта на технически сложные товары — смартфоны и компьютеры.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!