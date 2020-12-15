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Право и налоги RSS

ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию сторонних сервисов

ФАС вынесла решение, согласно которому компания «Яндекс» в месячный срок обязана прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в своей поисковой системе.

«[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО " Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс"», — говорится в выдержке из решения ФАС.

Также интернет-компания должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу лиц ООО "Яндекс". Также "Яндекс" должен обеспечить показ сторонних сервисов в поисковой выдаче по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе "Яндекс", на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов.

«Яндексу» необходимо уведомить ФАС в течение трех дней с момента исполнения предупреждения и приложить подтверждающие документы. Ведомство отмечает, что, если компания не выполнит требования в установленный срок, ФАС может возбудить против неё дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Автор: Анна
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