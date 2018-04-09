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ФАС одобрила ходатайство «Мегафона» на покупку «Связного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited (структура оператора «Мегафон») о приобретении АО «Связной логистика» и входящего в «Связной» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис». Это следует из материалов ведомства.

Ранее «Мегафон» сообщал, что рассматривает возможность заключения сделки с группой Solvers бизнесмена Олега Малиса по объединению «Евросети» и «Связного». В результате сделки «Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании. «Связной» сейчас находится под контролем группы компаний Solvers. В свою очередь «Евросеть» на 100% принадлежит «Мегафону».

«Мы согласовываем документы по сделке и официально уведомим о закрытии сделки сразу по факту ее совершения. На данный момент мы ждем одобрение регулятором всех сторон сделки», — прокомментировали ТАСС ситуацию в пресс-службе «Мегафона».

В материалах ФАС также есть информация о ходатайстве от компании «Атомелия Инвестментс Лтд» — она планирует купить 100% АО «Связной логистика», а также получить права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис» и ООО «Евросеть-Ритейл», ООО «Про-Сервис» и ООО «ЕС-Аренда». Согласно материалам антимонопольной службы, рассмотрение этого ходатайства было продлено до 21 мая.

В декабре 2017 г. гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков говорил, что оператор планирует в течение месяца после завершения сделки по разделению «Евросети» объединить ее с другим ритейлером. При этом исполнительный директор компании Геворк Вермишян уточнял, что «Мегафон» считает наиболее вероятным объединение «Евросети» со «Связным».

Сделка между Veon и «Мегафоном» по разделению бизнеса сети салонов сотовой связи «Евросеть» была закрыта в конце февраля 2018 г.

Автор: Анна
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