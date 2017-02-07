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ФАС одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке контроля в холдинге Mail.Ru

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке контроля в холдинге Mail.Ru Group, передаёт ТАСС заявление ведомства.

В конце января 2017 года акционеры «Мегафона» уже одобрили приобретение 15,2% акционерного капитала и 63,8% голосов Mail.Ru Group за $740 млн. Продавцами должны стать компании New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящие в группу USM Алишера Усманова (она контролирует «Мегафон»).

Во время анонса сделки представители «Мегафона» объявили, что после заключения соглашения обе компании продолжат работать на рыночных условиях. Кроме того, они намерены запустить специальное предложение VKmobile для пользователей «ВКонтакте», выручка от которого будет делиться между партнёрами.

Сейчас владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group является USM Holdings Алишера Усманова через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также в число акционеров Mail.ru входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 12,5% голосующих акций и 27,6% уставного капитала) и китайская телекоммуникационная компания Tencent (3,3% голосующих акций и 7,4% уставного капитала).

USM Holdings также контролирует и "Мегафон" - ему принадлежит 56,32% оператора. Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%. В свободном обращении находятся 14,59% акций.

Автор: Анна
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