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ФАС одобрила объединение «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое». Информацию подтвердил представитель мажоритарных акционеров объединенного бизнеса, сообщает «РИА Новости».

После объединения сетей Сергей Студенников, которому принадлежит челябинская сеть «Красное & Белое», получит 49%, а бенефициары «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев — 51%.

«Положительное решение ФАС получено», — сказал собеседник агентства.

Совместная компания станет третьим по величине продовольственным ритейлером в стране после X5 Retail Group и «Магнита», а по итогам уже следующего года ее оборот может достичь 1 трлн рублей.

Сейчас под вывесками «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое» в России работает более 13 тысяч магазинов. По оценке InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 миллиардов рублей. Сети договорились об объединении своих активов в единый розничный бизнес ещё в середине января.

Автор: Анна
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