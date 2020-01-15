+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ФАС одобрила сделку «Л’Этуаль» по покупке «Подружки»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку ООО «Алькор и Ко» («Л’Этуаль») по приобретению 100% в уставном капитале ООО «Табер Трейд» («Подружка»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Продавцу парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», по данным на осень прошлого года, принадлежит 900 торговых точек более чем в 200 городах России. О планах компании по покупке сети косметики стало известно в октябре 2019 г. — тогда стоимость «Подружки» оценивалась в 5 млрд руб.

Бренд «Подружка» насчитывает около 250 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и включает собственный интернет-магазин. В ассортимент сети входит косметика, парфюмерия, аксессуары и бижутерия.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

15 января / Комментарии
Сбербанк представил индексы Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк представил индексы Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» в рамках проекта «СберДанные», проанализировав расходы россиян в период с 15 по 31 декабря 2019 г., впервые представляют индекс Деда Мороза и индекс Снегурочки, которые отражают финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года.

далее →

15 января / Комментарии
Магнит подвел итоги новогодних продаж

Магнит подвел итоги новогодних продаж

Розничная сесть «Магнит» начинает практику публикации результатов предновогодних продаж. Последние дни каждого года традиционно относят к «высокому сезону» в фудритейле. Они, как правило, оказывают существенное влияние на результаты четвертого квартала, а также характеризуют потребительские настроения в целом.

далее →

15 января / Комментарии
Продуктовая сеть Spar откроет магазин в Шереметьево

Продуктовая сеть Spar откроет магазин в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в ближайшее время откроется магазин Spar. Развивать объект, вероятно, будет российский франчайзи сети Spar Middle Volga. Компания уже набирала сотрудников для работы в магазине в Шереметьево, следует из профиля на портале Headhunter.

далее →

14 января / Комментарии
«Магнит» представил обновлённый дизайн собственной торговой марки

«Магнит» представил обновлённый дизайн собственной торговой марки

Агентство Wellhead разработало дизайн собственной торговой марки «Магнита». Новый дизайн собственной торговой марки (СТМ) «Магнита» должен помочь узнаваемости бренда. 

далее →

14 января / Комментарии
Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики»

Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики»

В группе компаний «Рики» появится Управляющий комитет. Информацию о его создании распространила пресс-служба. Главой комитета станет Марк Завадский, бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» SberX и экс-глава Alibaba в России Марк Завадский.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!