ФАС одобрила сделку «Л’Этуаль» по покупке «Подружки»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку ООО «Алькор и Ко» («Л’Этуаль») по приобретению 100% в уставном капитале ООО «Табер Трейд» («Подружка»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Продавцу парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», по данным на осень прошлого года, принадлежит 900 торговых точек более чем в 200 городах России. О планах компании по покупке сети косметики стало известно в октябре 2019 г. — тогда стоимость «Подружки» оценивалась в 5 млрд руб.

Бренд «Подружка» насчитывает около 250 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и включает собственный интернет-магазин. В ассортимент сети входит косметика, парфюмерия, аксессуары и бижутерия.