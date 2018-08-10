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ФАС одобрила сделку по покупке "М.Видео" магазинов Media Markt в России

ФАС одобрила сделку по покупке «М.Видео» магазинов Media Markt в РФ. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.

«Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал он. В ФАС добавили, что реализация сделки позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети.

После закрытия сделки «М.Видео» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt в России будет ликвидирован. Полностью интегрировать приобретенный бизнес «М.Видео» планирует до конца 2019 года.

Автор: Анна
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