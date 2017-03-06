ФАС одобрила слияние DPD и "СПСР-Экспресс"

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство GeoPost (французский оператор экспресс-доставки, акционер оператора DPD) о приобретении компании "СПСР-Экспресс" (SPSR Express), говорится в сообщении ведомства. SPSR Express и DPD планируют слияние в I квартале 2017 года. Стороны направили ходатайство об одобрении сделки в ФАС в январе.

На первом этапе сделки по слиянию GeoPost выкупит 30% SPSR Express у Russian Retail Growth Fund (управляется Svarog Capital, в числе соинвесторов - Виктор Вексельберг и Александр Мамут). На втором, безденежном, этапе сделки GeoPost получит 70% объединенного оператора, еще 30% будет у "Эльбрус Капитала" и топ-менеджмента SPSR Express (сейчас владеют по 40% и 30% SPSR, соответственно). Совет директоров новой компании возглавит гендиректор SPSR Владимир Солодкин.

Предложение о слиянии поступило от GeoPost и связано с ростом онлайн-торговли и B2C-рынка логистических услуг. "Появится универсальный логистический оператор с крупным международным акционером: престиж и имя будут способствовать развитию бизнеса", - цитировала ранее газета "Коммерсантъ" слова Солодкина.

О том, что операторы экспресс-доставки DPD и SPSR обсуждают слияние стало известно в июле 2016 года. Тогда источник в логистическом операторе утверждал, что группа продолжит работу под брендом DPD. После сообщения о слиянии редакция Shopolog опросила представителей отрасли на предмет того, что может дать это слияние. В целом ожидания позитивные, но есть и оправданные опасения.