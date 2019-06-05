ФАС одобрила создание совместного предприятия РФПИ, Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс» и РИА Новости.

Сделка между компаниями завершилась сегодня, в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, китайская Alibaba Group договорилась о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции с Mail.ru Group, МегаФоном и РФПИ в сентябре 2018 года. Согласно заявлению сторон, совместное предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем новой компании с 48% долей станет Alibaba Group, МегаФон получит 24%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 13%.

Компании объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, чтобы создать выгодные условия ритейлерам, потребителям и интернет-пользователям России и СНГ, а также ускорить рост развивающейся цифровой экономики в России.

Также, благодаря партнерству с Mail.Ru Group, AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории холдинга в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.

Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки не раскрывали. Источник «Ведомостей», близкий к сделке, осенью прошлого года говорил, что РФПИ вложит в СП до $300 млн. Если это так, то все СП можно оценить в $2,3 млрд.