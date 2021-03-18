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ФАС оштрафовала «М.Видео» за СМС рекламу

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Московское УФАС России оштрафовало компанию «М.Видео» (ООО «МВМ») за СМС с текстом: «Нам очень жаль, что вы не успели воспользоваться акцией на смартфоны Samsung. Поэтому дарим вам промокод на сумму 25000 на смартфон Galaxy S10». 

Как сообщается на сайте ведомства, потребители не были извещены об изменении условий акции и размере предлагаемой скидки:

«Такие действия ООО “МВМ” ввели потребителя в заблуждение относительно достоверности изложенных в тексте рекламы сведений при попытке воспользоваться предлагаемой акцией».

Ведомством было установлено, что СМС «М.Видео» нарушает рекламное законодательство. Согласно 4 п. 3 ч. 5 статьи Закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей. 

Компании и сервисы: М.видео
Автор: Анна
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