ФАС отказала Avito в приобретении ЦИАНа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании Avito в приобретении сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, сообщает пресс-служба ведомства. По данным регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке.

«В ФАС России поступило ходатайство ООО „Авито холдинг“ о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО „Айриэлтор“ и ООО „Н1.РУ“. Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение „Авито“ и ЦИАНа повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — говорится в сообщении ФАС.

В результате сделки, согласно позиции ведомства, повышалась вероятность роста цен на услуги досок объявлений Avito и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников. При этом все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки, в том числе сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями, могут быть достигнуты без ее совершения, заявила ФАС.

«Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке», — отметили в ведомстве.