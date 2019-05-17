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Право и налоги RSS

ФАС предложила отменить НДС для российских онлайн-магазинов

Федеральная антимонопольная служба предложила подумать над идеей отмены НДС для российских онлайн-магазинов — чтобы снять конкурентное преимущество иностранных продавцов. Такое предложение высказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, сообщает РБК.

Подобное решение действительно позволит выровнять условия для российских и зарубежный онлайн-продавцов, так как последние не платят НДС.

С 1 января 2019 г. ставка НДС в России была повышена на 2% — с 18 до 20%. По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, отмена этого налога для российских онлайн-ритейлеров положительно скажется на отрасли. «Объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя», — отметил он.

На своей странице в Facebook глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов (был на встрече в ФАС) также написал об идее ФАС, отметив, что «эту идею сгоряча поддержали и мы, и супротивники». «Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся, потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь неестественный и для экономики в целом — вредный», — отметил он в своих комментариях.

Российские онлайн-продавцы уже не раз заявляли о том, что на рынке созданы неравные условия для российских и иностранных интернет-магазинов, так как последние не платят НДС. Еще в 2016 году ФНС совместно с профильными министерствами готовила предложения для введения НДС для иностранцев. Тогда представитель ФНС говорил, что существуют и другие варианты выравнивания условий для российских и зарубежных онлайн-ретейлеров. В пример он привел обсуждающийся сейчас вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Так с января 2019 года порог беспошлинного ввоза для международных онлайн-отправлений был снижен с €1000 до €500.

Автор: Анна
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