ФАС приступила к изучению идеи введения 18% НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах

В настоящее время рассматривается несколько вариантов, которые позволили бы обеспечить равные условия для российских и иностранных юридических лиц при реализации товаров в Интернете.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

По ее словам, среди различных вариантов рассматривается идея введения 18% НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. При этом сейчас нельзя утверждать, что будет принят именно такой законопроект. Ведомство изучает несколько моделей, направленных на создание равных условий для российских и иностранных компаний, которые занимаются реализаций товаров через Интернет.

«Мы рассматриваем возможность реализации такого процесса, он в мире называется B2B2C, когда товар проходит со склада на склад между юридическими лицами, но для последующей реализации физическому лицу этого конкретного товара с этого склада. То есть эта процедура, во-первых, создаст на рабочие места территории РФ, во-вторых, это будет полностью прозрачная схема ввоза товаров — там ничего запрещенного ввозиться не сможет. В-третьих, это ускорит прохождение товаров и даст хорошие условия для российских продавцов», — рассказала о направлениях работы группы Заева.

«Как вариант рассматривается введение такой схемы, которая упрощает и улучшается процесс перемещения товара через границу, чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный. Это будет лучше для нашего рынка — он будет работать быстрее, динамичнее, прозрачнее, и большая часть денег будет попадать на территорию России, в том числе в виде зарплат и перечисления в различные фонды, а не за границу», — добавила она.

На данный момент окончательного решения еще нет. Через две недели планируется заседание рабочей группы ФАС по данному вопросу. «Мы, естественно, изучаем возможные последствия. Анализ еще не завершен», — добавила Заева.