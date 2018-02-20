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ФАС: продажи лекарств торговыми сетями не приведут к негативным сценариям для аптек

Разработанный Минпромторгом законопроект, которым предлагается разрешить торговым сетям продажу безрецептурных лекарств, не приведет к негативным сценариям для аптек и аптечных сетей, поскольку не предоставляет торговым сетям каких-либо преференций. Об этом сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

«Разработанный Минпромторгом России законопроект, который разрешает торговым сетям осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами, по сути, ничего не меняет — не предоставляет преференций торговым сетям по отношению к уже осуществляющим эту деятельность аптечным организациям», — сказала Шаравская.

По ее словам, любой, кто хочет открыть аптечную организацию, должен получить лицензию в соответствии с лицензионными требованиями, которые установлены законодательством, и точно так же торговой сети будет необходимо получить на каждый объект лицензию, позволяющую осуществлять фармдеятельность и соответствовать требованиям.

«Ежедневно открываются сотни аптек и закрываются другие аптеки. Это конкуренция. И в данном случае, конечно, предоставление права торговым сетям точно так же на своих площадях открывать и закрывать аптеки никак не поменяет ситуацию, не приведет к тем негативным сценариям, о которых вот нам говорят аптечные организации», — добавила Шаравская.

По мнению Шаравской, с увеличением числа участников на рынке будет расти и конкуренция, а в таком случае нет никакого стимула для повышения цены на лекарства, — аптечные организации, наоборот, пытаются снизить цены, чтобы привлечь покупателя.

В декабре Минпромторг представил законопроект, которым предлагается разрешить продажу в магазинах безрецептурных лекарств. Законопроект предполагает, что соблюдение требуемых условий хранения и реализации лекарств в магазинах будет контролироваться органами Росздравнадзора в рамках проводимых контрольных мероприятий и проверок.

Гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов сообщил RNS, что сеть обсуждает с Минпромторгом негативные последствия реализации законопроекта. В частности, он отметил, что на сегодняшний день 743 аптеки «Ригла» находятся в непосредственной близости от объектов продуктового ритейла, а это значит, что они попадут под угрозу закрытия.

Автор: Анна
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