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ФАС разрешила «Сбербанку» и «Яндексу» создать совместное предприятие

ФАС России удовлетворила ходатайство Сбербанка и его структуры ООО «Цифровые активы» о создании совместного предприятия с «Яндекс.Маркетом» и «Яндекс.Маркет Лаб», говорится в материалах ведомства.

«Сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — говорится в решении регулятора.

Сбербанк и «Яндекс» 9 августа 2017 года заключили соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». По условиям соглашения, государственный банк купит вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 млрд рублей.

Все предприятие на момент сделки оценивается в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании, 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Согласно документу, «Яндекс.Маркет» обязуется создать сервис розничной интернет-торговли для пользователей. Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд «Яндекса» и получит рекламно-информационную поддержку «Яндекса» и Сбербанка. Сбербанк и «Яндекс» будут торговать в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике только через «Яндекс.Маркет». Стороны сообщали, что ожидают закрытия сделки уже в первой половине 2018 года.

Автор: Анна
Теги: яндекс.маркет ФАС Сбербанк
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