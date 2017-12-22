ФАС ужесточит правила онлайн-торговли в защиту конкуренции

Российская Федеральная антимонопольная служба может ужесточить правила онлайн-торговли в РФ. Соответствующие положения содержатся в разработанном ФАС законопроекте о регулировании конкуренции в условиях цифровизации.

По словам начальника правового управления ФАС Артема Молчанова, нововведения обеспечат эффективную защиту конкуренции на российском рынке в условиях цифровизации экономических процессов, пишет «Коммерсант».

В частности, законопроект предлагает ввести такие понятия, как «сетевой эффект» и «ценовой алгоритм». «Сетевой эффект» предполагает учет количества пользователей торговой онлайн-платформы при оценке положения компании-продавца на рынке.

«Ценовой алгоритм» — это программное обеспечение для мониторинга, расчёта, установления и контроля цен на товары либо для совершения действий при участии в торгах. Согласно поправкам в закон, компании, использующее такое ПО, теперь будут нести большую ответственность.

Также сообщается, что у ФАС теперь будет больше полномочий. Так, если компания не исполняет предписание, выданное ей при одобрении ходатайства на сделку, у службы будет право требовать в суде запретить оборот её товаров в России.

В случае с иностранными компаниями служба также сможет разрешить использовать в стране их интеллектуальную собственность без согласия компании «на условиях, определённых антимонопольным органом».

По мнению экспертов, такие предложения ФАС «избыточны» и согласно им, например, «Яндекс.Маркет» могут признать лидером на рынке онлайн-ретейла, наступив на позиции крупных интернет-компаний вроде Apple, Google, Microsoft, Uber, Alibaba.