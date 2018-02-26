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Право и налоги RSS

ФАС запретила «Циану» копировать объявления с Avito

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе сервиса аренды жилья ЦИАН. Ведомство потребовало от сервиса перестать копировать объявления о недвижимости с сайта Avito.

Копирование объявлений с чужого сайта попадает под определение «недобросовестной конкуренции», которая запрещена статьей 14.8 федерального закона «О защите конкуренции», пояснили в ФАС. Теперь администрация «Циана» должна удалить все скопированные с Avito объявления и не повторять такие нарушения в будущем.

Неисполнение обязательства грозит «Циану» штрафом в 500 тысяч рублей. В компании сообщили «Коммерсанту», что считают спор «рабочей ситуацией» и заверили, что удалили все спорные объявления в конце 2017 года.

В Avito, которая обвинила «Циан» в копировании 150 тысяч объявлений в конце 2017 года, назвали решение ФАС прецедентом для российского рынка электронной торговли.

«Регулятор квалифицировал несанкционированное копирование и использование пользовательского контента онлайн-классифайда как акт недобросовестной конкуренции. Контент является одним из ключевых активов классифайда, и его безусловная правовая защищенность — значимый фактор, способствующий цивилизованному развитию российского сегмента интернета», — сказал представитель Avito Андрей Барковский.

Автор: Анна
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