ФАС запретила «Циану» копировать объявления с Avito

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе сервиса аренды жилья ЦИАН. Ведомство потребовало от сервиса перестать копировать объявления о недвижимости с сайта Avito.

Копирование объявлений с чужого сайта попадает под определение «недобросовестной конкуренции», которая запрещена статьей 14.8 федерального закона «О защите конкуренции», пояснили в ФАС. Теперь администрация «Циана» должна удалить все скопированные с Avito объявления и не повторять такие нарушения в будущем.

Неисполнение обязательства грозит «Циану» штрафом в 500 тысяч рублей. В компании сообщили «Коммерсанту», что считают спор «рабочей ситуацией» и заверили, что удалили все спорные объявления в конце 2017 года.

В Avito, которая обвинила «Циан» в копировании 150 тысяч объявлений в конце 2017 года, назвали решение ФАС прецедентом для российского рынка электронной торговли.