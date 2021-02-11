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Fashion-аналитики AliExpress Россия изучили модные тренды защитных масок

Fashion — аналитики AliExpress Россия зафиксировали новый тренд: россияне хотят быть модными даже в защитных масках и отдают предпочтение многоразовым маскам с декором. В январе 2021 года объем оборота товаров этой категории вырос в 13 раз по сравнению с июлем 2020 года. С начала пандемии спрос на эти товары увеличился в 64 раза.

Эксперты площадки отметили, что традиция носить маски как яркий элемент гардероба пришла к нам из Азии, и на момент начала пандемии в России на AliExpress уже был представлен большой ассортимент многоразовых масок. Сначала тренд гламурных масок подхватили селебрити и модные дизайнеры, а затем идея стала пользоваться популярностью по всей России.

По данным AliExpress, ассортимент товаров по запросу «маска со стразами» сейчас составляет около 220 тысяч позиций. Россияне чаще всего выбирают наборы эластичных масок со стразами. Кроме того, популярностью пользуются маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой. По словам аналитиков, главное для пользователей — анатомическая форма масок и наличие вкладок под защитные фильтры.

Среди предпочтений по дизайну масок — узоры из стразов или пайеток, геометрические паттерны, окантовка из искусственного жемчуга. Еще пользователи выбирают маски с украшениями вроде декоративных кисточек, принтов или вышивки с изображением губ. При этом россияне готовы потратить на такие товары в среднем от 90 до 350 рублей.

Автор: Анна
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