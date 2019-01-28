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Fashion-бренд Zara сменил логотип

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Zara
Zara
Одежда

Испанский fashion-бренд Zara в своем Twitter-акаунте объявил о смене логотипа и анонсировал весеннюю коллекцию 2019 года.

В новом логотипе полностью сменился шрифт и уменьшено расстояние между буквами, чтобы логотип был более компактный. 

Последнее обновление логотипа бренда было сделано в 2019 году, в результате которого шрифт остался неизменным, а было только увеличено расстояние между буквами.

В конце прошлого года Zara официально объявила о запуске онлайн-продаж на 106 новых рынках через глобальную платформу www.zara.com/ww. Теперь коллекции бренда доступны в 202 странах. Председатель и исполнительный директор Inditex Пабло Исла объявил, что все восемь брендов Inditex Group будут доступны в интернете по всему миру к 2020 году.

Zara — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex Group, что принадлежит испанскому магнату Амансио Ортега. Он также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius и Bershka.

Компании и сервисы: Zara, Pull and Bear, Uterque, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti
Автор: Анна
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