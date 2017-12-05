Fashion-рынок бьёт тревогу: потери в 2018 году могут составить свыше 800 млрд рублей

Союз русских байеров, в который входит свыше 1 тысячи представителей модного ритейла из 50 регионов страны, выступает за скорейшее принятие законопроекта о введении пошлин на посылки дороже €20 из зарубежных онлайн-магазинов. Иначе отечественный fashion-рынок ожидает катастрофа уже в ближайшее время, отмечают в организации. В настоящий момент документ находится на рассмотрении в Государственной думе РФ.

Сейчас беспошлинный порог на посылки из-за рубежа составляет €1 тыс, инициаторы законопроекта — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) — предлагают его уменьшить до €20, чтобы большая часть покупок в иностранных онлайн-магазинах облагалась налогом, таким образом удастся поддержать отечественные торговые сети.

«Введение пошлин не изменит ситуацию за один миг. Но если не предпринять необходимых мер сейчас, то в следующем году мы можем зафиксировать падение оборота в торговле еще на 30%», — отметила президент Союза русский байеров Елена Бугранова.

Российский fashion-рынок сейчас находится сейчас сложном положении. В 2016 году оборот сегмента одежды, аксессуаров и обуви в России составил 2,8 трлн. рублей, что несколько лучше, чем в предыдущие два года, но по-прежнему гораздо ниже докризисных показателей.

По мнению Елены Буграновой, основная причина такого положения дел заключается не в девальвации рубля, а в том, что в России не отрегулировано законодательство в области международной онлайн-торговли, благодаря которому отечественные продавцы часто становятся жертвами неоправданного демпинга. В частности, по мнению Союза русских байеров, в России введен невероятно высокий лимит на беспошлинные покупки в зарубежных онлайн магазинах (1000 евро). Для сравнения, в большинстве европейских стран этот лимит составляет около 22 евро, в Китае — 7 евро.

«Российские компании платят налоги на ввоз товаров (около 40%), и это не считая налогов и НДС с прибыли. Также бренды нередко продают российским магазинам товары по цене, завышенной минимум на 10% по сравнению с Европой и Америкой. Таким образом, товары, представленные в отечественных магазинах, будут значительно отличаться по цене от предложений из других стран», — отметила Елена Бугранова.

Так или иначе, закупщики констатируют результат — на сегодняшнем глобальном рынке невозможно быть конкурентноспособным. Так, по данным Союза российских байеров, только с начала нынешнего года обороты в мультибрендовых магазинах снизились в среднем на 15%.

«Мы взаимодействуем с владельцами бутиков из 50 городов России, и видим, что ситуацию ухудшается день ото дня. Люди приходят в магазин, чтобы померить на себя вещи, а затем идут домой и покупают их на Farfetch. Некоторые даже не стесняются просить продавцов написать им номер модели, чтобы легче найти вещь в интернете. Онлайн-торговля быстро растет, и, если не предпринять срочные меры, российский рынок одежды вскоре просто исчезнет», — полагает г-жа Буранова.

Между тем эксперт уверена, что если на законодательном уровне создать благоприятные условия для развития отечественного бизнеса, то компании смогут лучше удовлетворять потребности покупателей. За этим последует экономический подъем, в котором так нуждается сегодняшняя экономика.