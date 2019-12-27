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Fashion-рынок показал отрицательную динамику впервые с 2015 года

В 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на 3−4%, до 2,26−2,29 трлн рублей. Рынок показал падение впервые с 2015 года, а причинами стало снижение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

В 2015 году рынок просел на 9%, до 2,27 трлн руб. Годом позже оборот рынка вырос на 1%, до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год — на 3%, до 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель оставался на прежнем уровне.

Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор FCG:

Средства, которые люди могут потратить на категории «одежда» и «обувь», продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома.

По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров тенденцию подтверждает. По его оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 году с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4%, до 2,5 трлн руб.

Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко связывает падение спроса на теплые вещи еще и с падением трафика в магазинах примерно на 10%. Так, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index в московских торговых центрах (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года.

Автор: Анна
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