Fashion стрит-ритейл Санкт-Петербурга пережил период ограничений с минимальными потерями

По данным JLL, c начала 2020 года на основных fashion улицах города закрылось всего 16 магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Большая часть из них прекратила работу в марте-апреле. Для сравнения — в 2019 году за аналогичный период закрылось 18 магазинов. Таким образом можно отметить, что fashion стрит-ритейл Петербурга основной период ограничений, вызванных пандемией, пережил с минимальными потерями. В Петербурге главными fashion улицами остаются Большой проспект Петроградской стороны и Старо-Невский проспект, а также небольшая часть Большой Конюшенной улицы.

«Доля свободных площадей на Большом проспекте Петроградской стороны достигла рекордно высоких значений в середине лета, а затем началось снижение. В конце сентября 2020 года пустует 12,2% помещений, что на 2 п.п. меньше июньских значений, но в 2 раза выше, чем в сентябре 2019 года. Среди открытий, которые произошли с начала 2020 года, можно отметить B&C for Junior, Status boutique, Mint, To be blossom, Maje, Sandro, „Армия России“. Голландский бренд одежды Suitsupply так и не открылся на Большом пр. ПС, 61 и помещение снова вакантно», — комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

На Старо-Невском проспекте доля свободных помещений продолжает расти. В сентябре 2020 года установлен новый рекорд — пустует 14,8% объектов стрит-ритейла, что на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Увеличение вакантности происходит в основной за счет общепита, который очень чувствителен к сокращению туристического потока. Старо-Невский проспект постепенно формируется как люксовый fashion коридор. Сюда едут целенаправленно для шоппинга. Fashion операторы премиального сегмента в этой части торговой магистрали чувствуют себя уверенно, так как их покупатели наименее пострадали от кризиса.

На Большой Конюшенной остался лишь небольшой участок, где расположены премиальные бренды, и улица постепенно теряет свой статус за счет снижения доли магазинов одежды и обуви и роста количества кафе и ресторанов. С начала года на здесь закрылись Lorena Antoniazzi, Herno, Giorgio Magnani. Кроме того, Brunello Cuccinelli переезжает на Старо-Невский проспект. Миграция люксовых брендов с Большой Конюшенной началась еще в 2016 году, так как это очень маленькая улица и тот люксовый участок, который существовал несколько лет назад уже не может вместить всех желающих. Свободных ликвидных помещений с большой витриной и отдельным входом немного.

«Запрашиваемые арендные ставки на Старо-Невском проспекте и Большой Конюшенной улице в 2020 году не изменились. При этом увеличилась верхняя граница диапазона ставок по Большому проспекту П.С. с 4 000 до 4 500 рублей за кв. м в месяц, включая НДС. Этому способствовало открытие здесь ряда новых брендов, а также снижение вакантности», — говорит консультант торгового департамента компании JLL в Санкт-Петербурге Александра Камаева. По текущим договорам аренды начиная с конца марта, арендаторы ведут переговоры с собственниками помещений о предоставлении скидки по арендной плате на краткосрочный период. Рассрочка платежей среди арендаторов не пользуется популярностью, а размер скидки зависит от профиля арендатора. До конца года ожидается новая волна пересогласований коммерческих условий в связи с завершением летнего сезона, ухудшением погоды, что приведет к сокращению и так невысокого пешеходного трафика на основных улицах города.

Вынужденные ограничения в работе магазинов весной-летом в связи с пандемией усилили развитие новых трендов в fashion ритейле, которые скорректировали планы по дальнейшему развитию сетевых операторов в офлайне. С одной стороны, происходит рост онлайн торговли по всем направлениям — от люксовых брендов до дисконтов, и активное развитие маркетплейсов. Это ведет за собой изменение покупательских предпочтений и формируется тренд на рациональное потребление, смещение акцентов покупателей на универсальные и практичные вещи в отличие от импульсных покупок в офлайне. Дальнейшее развитие ретейлеров будет происходить в направлении диверсификации как брендов, так и каналов дистрибьюции.