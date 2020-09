Fashion стрит-ритейл Санкт-Петербурга пережил период ограничений с минимальными потерями

По данным JLL, c начала 2020 года на основных fashion улицах города закрылось всего 16 магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Большая часть из них прекратила работу в марте-апреле. Для сравнения — в 2019 году за аналогичный период закрылось 18 магазинов. Таким образом можно отметить, что fashion стрит-ритейл Петербурга основной период ограничений, вызванных пандемией, пережил с минимальными потерями. В Петербурге главными fashion улицами остаются Большой проспект Петроградской стороны и Старо-Невский проспект, а также небольшая часть Большой Конюшенной улицы.

«Доля свободных площадей на Большом проспекте Петроградской стороны достигла рекордно высоких значений в середине лета, а затем началось снижение. В конце сентября 2020 года пустует 12,2% помещений, что на 2 п.п. меньше июньских значений, но в 2 раза выше, чем в сентябре 2019 года. Среди открытий, которые произошли с начала 2020 года, можно отметить B&C for Junior, Status boutique, Mint, To be blossom, Maje, Sandro, „Армия России“. Голландский бренд одежды Suitsupply так и не открылся на Большом пр. ПС, 61 и помещение снова вакантно», — комментирует Наталия Киреева, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.