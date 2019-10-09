Федеральный DIY-ритейлер «220 Вольт» создал аккаунт в приложении для знакомств

Аккаунт компании будет проводить для девушек консультации по бытовому ремонту и подбору инструментов. Страница виртуального «человека-мужика» создана в наиболее популярном приложении для знакомств — Tinder. В функционал бота входят ответы на вопросы пользователей о ремонте, а также подбор необходимых инструментов и расходных материалов.

«У нас давно зарегистрирован бренд „человек-мужик“, это идеализированный образ такого „рукастого парня“, который может помочь с ремонтом. Вот пролистывает девушка анкеты потенциальных женихов, и видит того, кто может ей подсказать, как скрипящую дверь починить. Связка ассоциаций между решением мелких бытовых вопросов и брендом „220 Вольт“ для нас очень важна. За тестовую первую неделю в адрес человека-мужика поступило более 100 сообщений. Хотя большинство вопросов всё-таки пока про любовь», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.