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Федеральный DIY-ритейлер «220 Вольт» создал аккаунт в приложении для знакомств

Аккаунт компании будет проводить для девушек консультации по бытовому ремонту и подбору инструментов. Страница виртуального «человека-мужика» создана в наиболее популярном приложении для знакомств — Tinder. В функционал бота входят ответы на вопросы пользователей о ремонте, а также подбор необходимых инструментов и расходных материалов.

«У нас давно зарегистрирован бренд „человек-мужик“, это идеализированный образ такого „рукастого парня“, который может помочь с ремонтом. Вот пролистывает девушка анкеты потенциальных женихов, и видит того, кто может ей подсказать, как скрипящую дверь починить. Связка ассоциаций между решением мелких бытовых вопросов и брендом „220 Вольт“ для нас очень важна. За тестовую первую неделю в адрес человека-мужика поступило более 100 сообщений. Хотя большинство вопросов всё-таки пока про любовь», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«Традиционно, пользователи коммуникационных площадок для знакомств — это одинокие девушки и юноши. В тоже время вполне очевидно, что женщины, которые проживают одни, часто испытывают потребность в помощи с мелким ремонтом. Вот мы и решили создать аккаунт, который бы мог оперативно ответить на вопросы, как собрать шкаф, починить смеситель и прочее. Это новый канал коммуникации с клиентом. Последнее время мы стараемся поэкспериментировать с формированием лояльности у женской аудитории, найти ответ на вопрос, чего же хотят женщины», — поясняет PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.

Автор: Анна
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