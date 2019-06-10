Федеральный DIY-ритейлер ввел феминитивы в официальную переписку
ГК «220 Вольт» внесла поправки во внутренний кодекс компании. Теперь сотрудницы торговой сети могут официально использовать гендерную лингвистику в обозначении своих должностей.
При обращении в отдел персонала можно будет также внести изменения в штатное расписание и запись в трудовой книжке.
Наименование позиции (менеджер/менеджерка) в официальной переписке или на визитных карточках теперь можно выбрать по своему желанию без какого-либо согласования.
«Нам важно, чтобы каждая сотрудница чувствовала себя максимально комфортно и уверенно, если необходимо исправить подпись на визитках — это точно не проблема. Мы бы хотели делать жизнь женской части команды „220 Вольт“ приятнее не только 8-го марта», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.
«Последний год мы делаем шаги в сторону наших покупательниц. Активности, направленные на женщин, мы практикуем и во внутренних коммуникациях. Сотрудницы компании могут выбрать просто подпись на визитках, или изменения наименования должности, которые будут отражены в трудовой книжке. Уважение и готовность прислушиваться к желаниям наших сотрудников, независимо от пола, мы считаем важнейшими составляющими HR-бренда «220 Вольт», — поясняет PR-директорка ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.