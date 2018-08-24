Фермер из США запустил сеть вендинговых автоматов по продаже мяса

Фермер из США Джошуа Эпплстоун установил в небольших городках штата Нью-Йорк круглосуточные вендинговые автоматы, с помощью которых продает упакованное свежее мясо. Об этом пишет Bloomberg.

Автоматы с бараниной, свининой, говядиной, фаршем и колбасами установлены в городках Стоун Ридж и Аккорд. Для покупки мяса клиенту нужно выбрать товар на табло и провести банковской картой по NFC-считывателю. После этого дверь автомата откроется, а с карты будет списана сумма покупки.

Эпллстоун утверждает, что продукты остаются свежими в течение шести дней благодаря системе карусельного охлаждения, установленной в вендинговых аппаратах. При этом фермер отмечает, что новые товары приходится завозить два-три раза в день из-за большого спроса.

До конца 2018 года Эпплстоун планирует открыть в городе Гудзон магазин, в котором будет как минимум семь аппаратов. В 2019 году предприниматель рассчитывает запустить десять автоматов в Скарсдейле, а затем выйти в Нью-Йорк, на Манхэттен.