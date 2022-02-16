Фешен-товары Victoria's Secret будут доступны в метавселенной

Известный бренд женского белья Victoria's Secret готовится продавать фешен-товары в метавселенной, сообщает Коммерсант. Компания женского белья подала четыре заявки на новые товарные знаки, сообщил адвокат по торговым маркам Джош Гербен.

Джош Гербен на своей странице в одной из соцсетей также представил скриншот заявок Victoria's Secret на товарные знаки. Из него известно, что компания подала патентные заявки на:

создание компьютерных программ для производства и торговли цифровыми коллекционными предметами на основе блокчейна и смарт-контрактов;

производство цифровых предметов коллекционирования с помощью блокчейна и смарт-контрактов;

предоставление развлекательных услуг;

организацию розничных магазинов по продаже виртуальных одежды, нижнего белья, обуви, головных уборов и очков.

В декабре сеть McDonald`s подала заявку на патент на регистрацию товарных знаков в метавселенной. Ранее заявки на патент подали бренд пекарен Panera Bread, сеть оптовой и розничной торговли Walmart, магазины спортивных товаров Nike и Sketchers, дома мод Saint Laurent и Gucci.

Джош Гербен также написал у себя в Twitter, что открытие магазинов в метавселенной позволяет делать покупки, «не снимая наушники и не выходя из виртуального мира».