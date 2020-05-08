Финансовая отчетность METRO за 2 квартал 2019-2020 фингода

Во втором квартале 2019–2020 г. сопоставимые продажи METRO AG выросли на 2,3% по сравнению с предшествующим годом. Основной вклад в этот рост внесли Восточная Европа, Россия и Германия. Продажи в местной валюте увеличились на 2,1%. Отчетный объем продаж увеличился на 1,8% и составил 6,0 млрд. евро. EBITDA без учета затрат на трансформации и прибыли от операций с недвижимостью за 2 квартал 2019–2020 г. достигла 133 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 130 млн. евро).

Необходимо отметить, что, начиная с середины марта, на деятельность компании оказывала серьезное отрицательное влияние пандемия COVID-19. Благодаря хорошему началу второго квартала, а также положительному эффекту дополнительного дня в феврале високосного года, в совокупной выручке за 2 квартал 2019–2020 года это отрицательное влияние удалось компенсировать. Значительный вклад в общую положительную динамику внес уверенный рост продаж в Германии, России и Восточной Европе, а также в сегменте «Прочие страны». В Западной Европе (кроме Германии) и Азии выручка снизилась из-за сокращения продаж, вызванного пандемией COVID-19. Во втором квартале 2019–2020 года METRO понесла затраты на трансформации в размере 45 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 0 млн. евро) в связи с реализацией программ повышения эффективности, необходимых для адаптации группы к стратегии оптовой деятельности.

Прибыль от операций с недвижимостью составила 0 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 32 млн. евро). Отчетная EBITDA с учетом затрат на трансформации и прибыли от операций с недвижимостью достигла 87 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 163 млн. евро). EBITDA без учета затрат на трансформации и прибыли от операций с недвижимостью за первое полугодие 2019–2020 г. достигла 659 млн. евро (в первом полугодии 2018–2019 г. — 660 млн. евро). С учетом изменений курсов валют, EBITDA без учета затрат на трансформации и прибыли от операций с недвижимостью снизилась на −7 млн. евро (-1,0%).

«METRO, с ее структурой подразделений и клиентов, значительно меньше других компаний пострадала от пандемии COVID-19. Мы предприняли срочные и системные меры по защите наших сотрудников и клиентов, обеспечению цепочки поставок и сокращению издержек, чтобы уверенно провести компанию через этот этап, — отметил председатель правления METRO AG Олаф Кох. — В то же время мы внедрили многочисленные инициативы, призванные поддержать и укрепить бизнес наших клиентов и сделать нас надежным партнером для них в период кризиса. Гастрономия, в частности, для нашего общества является одним из воплощений разнообразия и качества жизни, благодаря чему эта сфера деятельности завоевала поддержку и высокую оценку не только граждан, но государственных структур. Именно к этому мы неустанно стремимся. Поэтому мы рассматриваем текущий кризис как возможность для дальнейшего расширения нашей роли партнера для независимых предпринимателей».

До конца февраля динамика операционной деятельности была в целом положительной и по большому счету не испытывала отрицательного воздействия пандемии. В начале кризиса в Европе, вызванного пандемией COVID-19, снижение продаж и выручки клиентов в сфере HoReCa первоначально компенсировалось положительным влиянием на продажи и выручку со стороны других групп клиентов (прежде всего, за счет покупок клиентов из сегмента учреждений и организаций (SCO), создававших запасы). Однако с середины марта общая динамика продаж и выручки стала отчетливо неблагоприятной. Опираясь на экстраполяцию динамики бизнеса с середины марта до конца апреля, METRO предполагает, что каждый месяц сохранения текущего режима изоляции будет приводить к снижению продаж на 2 процентных пункта по сравнению с предшествующим годом. Любые контрмеры, скорее всего, лишь частично компенсируют нагрузку на EBITDA, создаваемую спадом продаж и дальнейшим сокращением выручки из-за кризиса. Различные сегменты клиентов METRO в разной степени страдают от воздействия пандемии COVID-19. Это зависит, главным образом, от остроты и сроков развития пандемии в соответствующих странах, а также от внедренных правительствами мер и ограничений. Кроме того, значительную роль также играют группы клиентов. В сегментах с высокой долей продаж клиентам из сферы HoReCa ограничения на работу ресторанов и отелей оказали более серьезное влияние на динамику операционной деятельности. Именно такая ситуация наблюдалась в Западной Европе (кроме Германии), где продажи HoReCa составляют 65% от общего объема (по данным 2018–2019 финансового года). В сегменте покупок конечных потребителей рост периодичности покупок и спроса дал заметный положительный эффект. Такая ситуация наблюдалась, главным образом, в России (доля продаж в сегменте конечных потребителей в 2018–2019 финансовом году 54%) и Германии (доля продаж в сегменте конечных потребителей в 2018–2019 финансовом году 41%).

Динамика продаж и EBITDA

В Германии сопоставимые продажи во втором квартале 2019–2020 г. увеличились на 4,8%. Это было вызвано, главным образом, значительным ростом продаж в сегменте учреждений и организаций под влиянием пандемии COVID-19. Отчетный объем продаж вырос на 4,9% и составил 1,1 млрд. евро.

В Западной Европе (кроме Германии) сопоставимые продажи во 2 квартале 2019–2020 г. сократились на −6,3%. Это отражает влияние временного закрытия ресторанов в Италии, Испании и Франции из-за пандемии COVID-19. Отчетный объем продаж снизился на −6,3% до 2,2 млрд. евро.

В России сопоставимые продажи во 2 квартале 2019–2020 г. увеличились на 9,8%. В местной валюте продажи возросли на 10,4%, а отчетные продажи на 11,3%. Этот рост в значительной степени обусловлен предпринятыми стратегическими мерами. Кроме того, положительное влияние оказал рост спроса и периодичности покупок со стороны клиентов из сегмента конечных потребителей в связи с пандемией COVID-19.

Поясняет генеральный директор METRO в России Мартин Шумахер: «В России сопоставимые продажи выросли на 9,8% во втором квартале 2019/20. В местной валюте продажи выросли на 10,4%. Это показатели за январь — март 2020 года. Таким образом, большую часть эффекта мы увидели до начала острой стадии пандемии в России. В METRO Россия мы заслуженно наблюдали стабильный рост в течение всех трех месяцев. Нам удалось обеспечить рост как в сегментах клиентов b2b, так и в сегменте b2c, за последний год усилив наше коммерческое предложение, модель ценообразования и пакет сервисов. Мы видели развитие во всех каналах, что соответствует нашей стратегии стать сильной мультиканальной оптовой компанией. Несомненно, частью успеха была работа по интенсивному развитию e-comm направления. И здесь с самого начала мы шли по достаточно уникальный модели, работая в качестве платформы для целого ряда поставщиков услуг доставки, способствуя развитию и их бизнеса, и наших b2b2c продаж. В то же время мы наблюдали стабильный рост программы франшизы „Фасоль“. Эта диверсификация и наша трансформация в течение всего прошлого года в выгодную оптовую компанию, обслуживающую разнообразный портфель клиентов, привели к тому, что мы оказались готовы к рыночным вызовам».

В Восточной Европе (кроме России) сопоставимые продажи во 2 квартале 2019–2020 г. продемонстрировали заметный рост на 11,2%. Вклад в достижение этого результата внесли практически все страны региона. Продажи в местной валюте также увеличились на 11,2%. Из-за отрицательного влияния изменений валютных курсов, прежде всего, в Турции, отчетные продажи увеличились только на 9,9% и составили 1,7 млрд. евро.

Сопоставимые продажи в Азии во 2 квартале 2019–2020 г. остались на уровне предшествующего года (+0,2%). Это, в частности, обусловлено снижением динамики продаж Classic Fine Foods, а также продаж в Японии под влиянием кризиса, связанного с COVID-19. Продажи в местной валюте увеличились на 0,5%. Отчетные продажи остались на уровне предшествующего года.

Продажи сектора доставки METRO во 2 квартале 2019–2020 г. снизились на −5.3% в связи с сокращением спроса в сегменте HoReCa. Доля продаж сектора доставки достигла 16,3% (во 2 квартале 2018–2019 г. — 17,6%).

По состоянию на 31 марта 2020 года, сеть торговых центров включат 679 ТЦ, что на 3 больше числа магазинов на ту же дату прошлого года.

В Германии во 2 квартале 2019–2020 г. скорректированная EBITDA (без учета затрат на трансформации и прибыли от операций с недвижимостью) составила −4 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — −15 млн. евро). Улучшение обусловлено, главным образом, положительной динамикой продаж в сегменте учреждений и организаций.

В Западной Европе (кроме Германии) скорректированная EBITDA во 2 квартале 2019–2020 г. составила 23 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 54 млн. евро). Снижение обусловлено, главным образом, сокращением продаж и маржи в Италии, Испании и Франции, а также в продаж и маржи Pro à Pro, в результате значительного отрицательного влияния правительственных ограничений в секторе кулинарии, введенных в свете пандемии COVID-19.

В России скорректированная EBITDA составила 37 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 34 млн. евро).

В Восточной Европе (кроме России) скорректированная EBITDA составила 64 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 54 млн. евро). Увеличение обусловлено, главным образом, положительной динамикой продаж в Турции, Украине и Польше.

В Азии скорректированная EBITDA составила −1 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 8 млн. евро). Прибыль от операций с недвижимостью составила 0 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — 30 млн. евро).

В сегменте «Прочие страны» скорректированная EBITDA во 2 квартале 2019–2020 г. составила 14 млн. евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — −4 млн. евро). Положительное влияние оказали результаты в сфере логистики, а также экономия затрат благодаря мерам по повышению эффективности корпоративного центра. Затраты на трансформации по внедрению мер повышения эффективности составили 45 млн. евро. Таким образом, EBITDA во 2 квартале 2019–2020 г. составила −31 млн. евро.

Прибыль или убыток за период от продолжающейся деятельности, приходящиеся на долю акционеров METRO, во 2 квартале 2019–2020 г. достигли −116 млн. евро (во втором квартале 2018–2019 г. — −58 млн. евро). Прибыль или убыток за период от продолжающейся и прекращенной деятельности, приходящиеся на долю акционеров METRO, достигли −87 млн. евро (во втором квартале 2018–2019 г. — −41 млн. евро, по данным отчетности до применения IFRS 16 — −459 евро1).

Прибыль на акцию (EPS) от продолжающейся деятельности во 2 квартале 2018–2019 г. снизилась до −0,32 евро (в 3 квартале 2018–2019 г. — −0,16 евро). Прибыль на акцию (EPS) от продолжающейся и прекращенной деятельности составила −0,24 евро (во 2 квартале 2018–2019 г. — −0,11 евро; по данным отчетности до до применения IFRS 16 — −1,26 евро2).

По состоянию на 31 марта 2020 г. чистая задолженность по продолжающейся деятельности составила 6,2 млрд. евро (на 31 марта 2019 г. — 6,3 млрд. евро).